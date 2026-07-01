Festejos masivos en Nueva Rosita tras triunfo de México en el Mundial
La victoria de México sobre Ecuador en el Mundial generó un ambiente festivo en Múzquiz, donde cientos de familias se reunieron en el centro histórico.
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REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial de fútbol este pasado martes, desató una celebración masiva en los municipios de la Región Carbonífera, donde cientos de familias salieron a las calles para festejar el resultado.
En Múzquiz, el centro histórico lució abarrotado por niños, jóvenes y adultos, quienes se congregaron para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en un ambiente de entusiasmo y convivencia.
En Nueva Rosita, las familias se concentraron principalmente sobre el bulevar Adolfo López Mateos, donde realizaron caravanas con vehículos, banderas y muestras de apoyo al representativo nacional.
En Sabinas, la zona centro registró una importante afluencia de aficionados que salieron a las calles tras el contundente triunfo del equipo mexicano, prolongando los festejos durante varias horas.
Las caravanas también se hicieron presentes en los municipios de Progreso y Juárez, Coahuila, donde las familias participaron activamente en las celebraciones por la victoria del equipo nacional.
El triunfo de México unió a las familias de aficionados de la Región Carbonífera, quienes con banderas, porras y caravanas convirtieron las principales vialidades y plazas públicas en escenarios de celebración por el resultado obtenido ante Ecuador.