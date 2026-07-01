Festejos masivos en Nueva Rosita tras triunfo de México en el Mundial

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial de fútbol este pasado martes, desató una celebración masiva en los municipios de la Región Carbonífera, donde cientos de familias salieron a las calles para festejar el resultado.

En Múzquiz, el centro histórico lució abarrotado por niños, jóvenes y adultos, quienes se congregaron para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en un ambiente de entusiasmo y convivencia.

En Nueva Rosita, las familias se concentraron principalmente sobre el bulevar Adolfo López Mateos, donde realizaron caravanas con vehículos, banderas y muestras de apoyo al representativo nacional.

En Sabinas, la zona centro registró una importante afluencia de aficionados que salieron a las calles tras el contundente triunfo del equipo mexicano, prolongando los festejos durante varias horas.

Las caravanas también se hicieron presentes en los municipios de Progreso y Juárez, Coahuila, donde las familias participaron activamente en las celebraciones por la victoria del equipo nacional.

El triunfo de México unió a las familias de aficionados de la Región Carbonífera, quienes con banderas, porras y caravanas convirtieron las principales vialidades y plazas públicas en escenarios de celebración por el resultado obtenido ante Ecuador.