Diego Garduño lidera entrega de regalos en La Retama

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la relación entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad, se llevaron a cabo acciones de proximidad ciudadana en esta ciudad, iniciando en la colonia La Retama.

La jornada fue encabezada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes recorrieron diversos sectores del municipio.

Durante el recorrido, los elementos de seguridad entregaron más de 300 regalos a niñas, niños y familias, promoviendo un ambiente de convivencia, confianza y cercanía social.

Esta iniciativa se enmarca en el principio de que en Coahuila "la seguridad la construimos todas y todos", buscando generar vínculos sólidos entre la comunidad y las instituciones encargadas de velar por su bienestar.

Dichas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado en la Región Carbonífera, liderado por el delegado de la FGE, Diego Garduño, y el comandante regional de la AIC, Ricardo Ávila.

La estrategia responde a la política de seguridad impulsada por el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y ejecutada por el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, con un enfoque preventivo y de cercanía.

En un gesto que reforzó el espíritu navideño, los elementos participantes portaron atuendos y decoraciones alusivas a la temporada, lo que generó un ambiente festivo y de confianza entre los habitantes.

Las sonrisas de los más pequeños y la calidez de las familias fueron muestra del impacto positivo de estas acciones, donde las instituciones de seguridad refrendan su compromiso con la ciudadanía, apostando por una estrategia que no solo combate el delito, sino que también fortalece el tejido social.

De esta manera, la proximidad y el diálogo directo con la comunidad se consolidan como pilares fundamentales para garantizar la paz y tranquilidad de las familias coahuilenses.