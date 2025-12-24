PRI Sabinas presenta su informe de actividades 2025

SABINAS, COAH.- En las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Sabinas se llevó a cabo la recepción del informe de actividades correspondiente al año 2025. La reunión contó con la presencia de la fracción priísta del ayuntamiento de Sabinas, integrada por el síndico de minoría Víctor Hugo Rivera, así como los regidores José Morales Avena y María del Pilar Arizpe, quienes presentaron los resultados de su labor en favor de la ciudadanía.

Durante el encuentro, se destacaron las acciones emprendidas a lo largo del año, enfocadas en atender las necesidades de la población y fortalecer la presencia del partido en la región. Los representantes subrayaron el compromiso de trabajar con responsabilidad y cercanía, reafirmando la importancia de mantener un vínculo directo con la comunidad.

El informe incluyó proyectos de gestión social, iniciativas de apoyo a sectores vulnerables y actividades de coordinación con instituciones locales. Estas acciones fueron reconocidas por la dirigencia del PRI Sabinas como un reflejo del esfuerzo colectivo y de la voluntad de servir con transparencia y eficacia.

La reunión también sirvió como espacio para agradecer el respaldo de la militancia y de los ciudadanos que han confiado en el trabajo de la fracción priísta. Se resaltó que los logros alcanzados son fruto de la colaboración y del compromiso compartido de quienes integran el partido en el municipio.

Finalmente, los asistentes coincidieron en que el 2026 representa un nuevo reto y una oportunidad para consolidar los avances obtenidos. Con el lema "Vamos con todo en el 2026", el PRI Sabinas reafirmó su disposición de seguir trabajando en unidad, con propuestas firmes y acciones que fortalezcan el bienestar de la comunidad y el desarrollo de la región.