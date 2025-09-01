Operativo de Seguridad Asegura Celebración en Múzquiz

Con saldo blanco y un ambiente de celebración, concluyeron con éxito las Fiestas Grandes del Pueblo Mágico de Múzquiz, informó el director del Mando Único en Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez.

El evento, que reunió a miles de familias en torno a las tradiciones locales, cerró con broche de oro gracias a un operativo de seguridad que garantizó la tranquilidad de los asistentes.

La autoridad destacó que tanto el festejo patronal en honor a Santa Rosa de Lima como la tradicional Feria estuvieron "blindados" en materia de seguridad.

Para ello, se desplegaron entre 50 y 60 elementos pertenecientes a diversas corporaciones, entre ellas la Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Civil de Coahuila (PCC), Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano y Seguridad Pública Municipal.

El trabajo coordinado entre las distintas instancias permitió mantener el orden durante los días de celebración, evitando incidentes mayores y fortaleciendo la confianza ciudadana.

Las acciones incluyeron patrullajes constantes, vigilancia en puntos estratégicos y atención inmediata a cualquier reporte, lo que contribuyó a preservar el ambiente familiar que caracteriza a estas festividades.

José Ponce Sánchez reconoció el compromiso de cada corporación involucrada, subrayando que el éxito del operativo fue resultado de la colaboración interinstitucional y del respeto mostrado por la ciudadanía.

"La seguridad es tarea de todos, y en estas fiestas quedó demostrado que cuando trabajamos juntos, los resultados son positivos", expresó.

"Las Fiestas Grandes de Múzquiz no solo reafirmaron el valor de las tradiciones locales, sino también el papel fundamental de la seguridad pública en el fortalecimiento del tejido social lo cual es de sumo interés para la alcaldesa Laura Jiménez", mencionó el entrevistado.

Con este cierre exitoso, el municipio se prepara para seguir promoviendo eventos que celebren su identidad, con la certeza de que la protección de sus habitantes es una prioridad compartida.