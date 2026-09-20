Escuela Apolonio M. Avilés festeja fiestas patrias en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Como parte de las actividades cívico-patrióticas realizadas en los planteles educativos, en la escuela primaria "Apolonio M. Avilés" se llevó a cabo una gran celebración mexicana con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.

La actividad contó con el apoyo de los padres de familia, quienes se sumaron a la celebración organizada por el personal docente con motivo de las fiestas patrias en alusión al 216 aniversario de la Independencia de México.

Los maestros prepararon diversos números artísticos, en los que participaron alumnos de primero a sexto grado, bajo la dirección y coordinación de sus respectivos docentes.

La comunidad escolar se une para celebrar el 216 aniversario de la Independencia de México.

La jornada fue presidida por la directora del plantel, Cristina Mendoza Salazar, quien acompañó a la comunidad escolar durante el desarrollo de las actividades preparadas para esta celebración.

Estudiantes y padres disfrutan de una verbena popular con antojitos mexicanos.

Como parte del festejo, se realizó una verbena popular, en la que los estudiantes disfrutaron de los diferentes números artísticos y de un ambiente de convivencia junto con sus padres. Los padres de familia también participaron mediante la compra de la vendimia de antojitos mexicanos preparados especialmente para la ocasión, contribuyendo así al desarrollo de esta actividad de convivencia y celebración de las tradiciones mexicanas.