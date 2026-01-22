Final de sóftbol femenil en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- Las emociones del sóftbol femenil se viven al máximo con el inicio de la serie final de la Liga Municipal de Sóftbol Femenil Categoría "B", temporada dedicada a Karina Yanet Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas.

Esta actividad se desarrolla en el Parque Deportivo "La Llanta", ubicado en la colonia Nueva Imagen.

Los equipos "Las Mineras" y "Las Niñas Bonitas" disputan el campeonato en una serie a cinco juegos, donde el primer equipo en conseguir tres victorias se coronará campeón.

En el arranque de esta serie final estuvo presente Karina Ríos, quien deseó el mayor de los éxitos a ambos equipos y destacó el avance de las mujeres en el ámbito deportivo: "Me da mucho gusto ver que las mujeres vamos ganando espacios, en el deporte y en todos los ámbitos. Mi reconocimiento para ustedes y les deseo el mejor de los éxitos".

Durante su mensaje, Karina Ríos compartió un emotivo recuerdo personal al pisar el campo de juego, evocando momentos de su infancia cuando su padre, el alcalde Óscar Ríos Ramírez, participaba en el sóftbol con el equipo Fritos Encanto, junto al padre de su amigo Fofo Garza, recordando con cariño esa etapa ligada al deporte y la convivencia.

Cabe destacar que esta corresponde a la Liga Femenil Municipal Categoría "B", y próximamente dará inicio la Categoría "A", la cual también lleva el nombre de Karina Ríos Ornelas.

Finalmente, Karina Ríos reconoció el respaldo del alcalde Óscar Ríos Ramírez al deporte, subrayando la reactivación de esta y otras ligas durante la actual administración, lo que ha fortalecido la convivencia familiar y el uso de espacios públicos limpios y seguros en San Juan de Sabinas. Como parte del arranque oficial del encuentro, Karina Ríos realizó el primer lanzamiento, mientras que el Prof. Albino Chávez, director del Deporte, fue el encargado de abanicar la pelota, y Ulises Cárdenas Herrera, regidor del municipio, participó como catcher. Asimismo, estuvieron presentes el Lic. Alberto Berrones Sandoval, director del Sistema DIF Municipal; la Prof. Angélica Solís, directora de la Instancia Municipal de la Mujer; directivos de la liga.