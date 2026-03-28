Fiscalía de Coahuila activa guardias en Semana Santa y refuerza seguridad en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, operará bajo un esquema de guardias durante el éxodo vacacional de Semana Santa, informó el delegado Diego Garduño Guzmán.

El funcionario destacó que, pese al periodo de asueto, las labores de investigación y atención ciudadana continuarán de manera ininterrumpida.

Garduño Guzmán señaló que, gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno, se garantiza la continuidad en las tareas de seguridad. Recordó que, en esta materia, no existen descansos, por lo que se mantendrá personal activo para atender cualquier situación que se presente.

Acciones de la autoridad durante el periodo vacacional

El delegado precisó que diariamente habrá un agente del Ministerio Público asignado a la guardia, encargado de recibir denuncias, dar seguimiento a carpetas de investigación y coordinar acciones de prevención y proximidad. Asimismo, se mantendrán los patrullajes habituales para reforzar la vigilancia en toda la Cuenca Carbonífera.

Detalles sobre la vigilancia en balnearios de la región

En cuanto a las diligencias judiciales, Garduño informó que los cateos continuarán realizándose con normalidad. A la fecha, suman más de 39 intervenciones de este tipo y se prevé que las acciones se mantengan durante todo el periodo vacacional.

Finalmente, destacó que la Secretaría de Marina también participa en los actos de investigación y vigilancia en la región. Durante estos días, elementos de la corporación reforzarán su presencia en balnearios como La Cascada, el Río Santa María, el Río de Múzquiz y la presa del municipio de Juárez, con el objetivo de inhibir conductas de riesgo y brindar mayor seguridad a los visitantes.