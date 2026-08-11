Laura Jiménez recibe a Golden Falcons tras su victoria en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – La presidenta municipal de Melchor Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, recibió con gran orgullo al equipo de básquetbol Golden Falcons, quienes pusieron en alto el nombre de Múzquiz al conquistar el campeonato estatal de la Copa del Periódico El Tiempo de Monclova, celebrado el pasado 15 de mayo.

Durante el encuentro, la alcaldesa estuvo acompañada por el director de Fomento Deportivo Municipal, Gerardo Múzquiz Loo, y el entrenador Ángel Gerardo Rodríguez Valero. Las y los integrantes del equipo expresaron su profundo agradecimiento a la alcaldesa por el respaldo y apoyo brindado para hacer posible su participación en esta importante competencia, destacando que su acompañamiento fue pieza fundamental para alcanzar el campeonato y traer el trofeo a casa.

La presidenta municipal felicitó a cada uno de los jugadores, reconociendo su esfuerzo, disciplina, dedicación y compromiso dentro de la cancha, y refrendó su compromiso de continuar impulsando el deporte y respaldando a los talentos deportivos de Múzquiz.

Golden Falcons ya se prepara para su próximo gran reto: participar en el evento estatal de INEDEC, programado para el mes de octubre, en espera de la asignación de la sede.

Con orgullo y determinación, el equipo continuará trabajando para representar dignamente a Múzquiz y seguir cosechando triunfos.