Detienen a Rubén N y Alejandro N por crimen hacia de Jesús Ramírez González en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Delegación Carbonífera, detuvo a dos hombres presuntamente implicados en el homicidio de Jesús Ramírez González, conocido como "Chuy", crimen ocurrido el pasado fin de semana.

Los detenidos fueron identificados como Rubén N y Alejandro N, uno de ellos ya fue vinculado a proceso por un juez de control y permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar, mientras que el segundo enfrentará el inicio de su proceso penal a partir de este viernes.

De acuerdo con la información disponible, la víctima llegó a un domicilio, donde presuntamente se encontraban los ahora imputados, quienes sin motivo alguno se le fueron encima.

En ese lugar, Jesús Ramírez González habría sido agredido a golpes por ambos sujetos, ataque que derivó en el crimen que actualmente investiga la autoridad ministerial.

Trascendió que "Chuy" acudió al inmueble con la intención de visitar a una mujer; sin embargo, al arribar fue presuntamente atacado por los hoy detenidos.

Con la detención de ambos imputados, la Fiscalía General del Estado continúa con el proceso de judicialización del caso para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades conforme avance el procedimiento penal.