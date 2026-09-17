Fiscalía General del Estado asegura objetos en Nueva Rosita: cateo en La Parka

NUEVA ROSITA, COAH.- Como parte de diligencias efectuadas por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, se dio seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por un robo en perjuicio de un empresario de la Región Carbonífera-

Las autoridades policiacas de los 3 órdenes de gobierno, realizaron un cateo en la chatarrera conocida como "La Parka", ubicada en la colonia Las Torres.

Acciones de la autoridad

La diligencia se llevó a cabo como parte de las acciones de investigación, a cargo del delegado Diego Garduño Guzmán, bajo las instrucciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

En el operativo participaron también elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, quienes estuvieron resguardando el área asegurada.

Detalles confirmados

Como resultado de las acciones realizadas, aseguraron objetos que podrían estar relacionados con la investigación, mismos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los actos ministeriales correspondientes.

Asimismo, el inmueble quedó bajo aseguramiento mientras se desarrollan las diligencias necesarias para determinar el origen de los indicios localizados durante el operativo.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el origen de los objetos asegurados y, en su caso, establecer las responsabilidades conforme a derecho.