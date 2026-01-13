Fiscalía General del Estado Coahuila atiende a más de 850 personas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado ha intensificado sus esfuerzos de proximidad social mediante la implementación de 36 Mesas de Atención Ciudadana desde el año 2025 a la fecha, beneficiando a más de 850 personas, informó el delegado regional, Licenciado Diego Garduño Guzmán.

Estas mesas de trabajo han sido un canal directo entre la ciudadanía y la institución, permitiendo resolver inquietudes legales, brindar orientación y dar seguimiento a casos específicos.

El delegado destacó que esta estrategia ha fortalecido la confianza de la población en las autoridades ministeriales.

Garduño Guzmán detalló que 27 de estas acciones fueron realizadas bajo la gestión de la anterior delegada, la Licenciada Isadora Rodríguez, quien atendió a aproximadamente 700 personas durante su periodo al frente de la delegación.

Por su parte, el actual delegado informó que durante su administración se han llevado a cabo 9 mesas de trabajo adicionales, en las cuales se ha brindado atención a 150 personas, resolviendo diversas problemáticas de carácter legal y social.

Finalmente, el funcionario reiteró el compromiso de la Fiscalía con la ciudadanía y aseguró que estas acciones continuarán desarrollándose de manera periódica, con el objetivo de mantener un vínculo cercano y efectivo con la comunidad.