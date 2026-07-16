Hallan sin vida a mujer en Valle Dorado en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una mujer de 52 años fue encontrada sin vida la tarde de este jueves al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle Dorado, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades de investigación.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde en una vivienda localizada en el cruce de las calles Descortés y Lomas de Lourdes.

De acuerdo con los primeros reportes, el esposo de María Guadalupe llegó al inmueble y la encontró inconsciente en una de las habitaciones, por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio para brindarle atención; sin embargo, tras valorarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal resguardaron el inmueble mientras personal de la Fiscalía General del Estado iniciaba las diligencias correspondientes.

Familiares informaron a las autoridades que la mujer recibía atención médica por problemas de salud mental, dato que fue integrado a las líneas de investigación abiertas por la representación social.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y, al concluir las actuaciones, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento e integrar la carpeta de investigación correspondiente.