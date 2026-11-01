Floricultor Javier Vega llega a Múzquiz con flores para el Día de Muertos

MÚZQUIZ, Coah.- El floricultor Javier Vega Rodríguez, originario de Xochimilco, Ciudad de México, informó que ya se encuentra en Múzquiz preparándose para la venta de flores con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Señaló que traen gran variedad de flores, entre ellas rosas, violetas y claveles, aunque los precios se definirán en las próximas horas conforme arranque formalmente la venta.

Indicó que ya tienen alrededor de 25 años viniendo al municipio de Múzquiz durante esta temporada y cada año les va bien gracias a la respuesta de la ciudadanía.

Hizo la invitación a toda la gente para que los visiten a partir de mañana en su punto de venta tradicional, ubicado frente al antiguo gimnasio municipal, donde podrán encontrar gran variedad de flores para altares y panteones.

Mencionó que vienen entre 13 personas del equipo de trabajo y que las flores provienen de Xochimilco y de Morelos, ya que algunas las cultivan directamente allá y otras las traen de la región morelense.

Cuestionado sobre cómo les ha ido con la sequía en el centro del país, dijo que no les ha afectado ya que en dicho lugar ha llovido mucho de tal manera que no han tenido afectaciones, a diferencia de otras regiones.