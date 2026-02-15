Gustavo N y su hijo sufren accidente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde del sábado se registró un aparatoso percance sobre el bulevar principal de la ciudad de Melchor Múzquiz, donde un vehículo Ford Fiesta modelo 2013 terminó volcado tras impactarse contra el camellón central.

El accidente generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

En el automóvil viajaban dos personas: el conductor identificado como Gustavo N, originario de Palaú, y su hijo de apenas 3 años de edad. Ambos resultaron con golpes contusos y heridas superficiales leves por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria y valoraron la condición de los afectados.

Mientras tanto, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Los oficiales recabaron información de lo sucedido con el fin de integrar el Informe Policial Homologado, documento oficial que permitirá esclarecer las circunstancias del accidente.

De acuerdo con la versión del conductor, el incidente ocurrió cuando se desplazaba en dirección de Sur a Norte perdiendo visibilidad ante el incandescente sol. Esta situación provocó que perdiera el control del volante, impactándose contra el camellón central y ocasionando la voladura del automóvil.

El hecho generó expectación entre los automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar, quienes observaron la rápida intervención de los cuerpos de emergencia. Afortunadamente, las lesiones en el padre de familia no fueron de gravedad por lo que se espera que tanto el conductor como el menor se recuperen sin complicaciones, aunque el vehículo resultó con daños materiales considerables.