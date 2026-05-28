Alertan por alto índice de embarazos en menores atribuidos a abusos

NUEVA ROSITA, COAH.- Francisco Javier Mancillas González, titular de la Unidad de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, advirtió sobre el alto índice de embarazos en menores de edad, señalando que uno de los principales factores que los originan son los actos de violencia sexual. Ante esta problemática, aseguró que ya se implementan diversas acciones para prevenir y atender la situación.

De acuerdo con los reportes, se han detectado casos en niñas de entre 12 y 15 años de edad, los cuales derivan principalmente de abuso sexual, delitos cometidos por personas cercanas o incluso familiares.

Mancillas González subrayó que esta problemática se presenta con mayor frecuencia en municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Cuatro Ciénegas y Ramos Arizpe, donde se han registrado los índices más altos.

El funcionario añadió que existen otros factores colaterales que agravan la situación, como el abuso del alcohol en menores. Mencionó un caso ocurrido en Saltillo, donde varias niñas se ausentaron de clases para ingerir vodka en la Alameda, lo que provocó una intoxicación que requirió hospitalización. Este hecho, dijo, llamó la atención de las autoridades y refuerza la necesidad de intensificar las medidas de prevención.

En este sentido, el funcionario aseguró que se brindará asesoría en escuelas a directivos, docentes y servidores públicos, con el objetivo de generar conciencia y fortalecer la protección de los menores.

La estrategia busca atender de manera integral los factores de riesgo que inciden en la salud y seguridad de los adolescentes.

Finalmente, destacó que los casos de alcoholismo en menores de entre 10 y 15 años también son motivo de preocupación, por lo que se trabaja coordinadamente con el DIF Estatal mediante programas de salud mental y prevención.

El entrevistado reiteró que se redoblarán esfuerzos para enfrentar esta problemática y garantizar un entorno más seguro para la niñez y juventud coahuilense.