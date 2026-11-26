VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El coordinador municipal de Mejora Coahuila en Múzquiz, Jesús Guerrero García, informó que ampliarán de 13 mil a 15 mil el número de personas beneficiarias para el ejercicio 2027.

Explicó que actualmente el padrón incluye a las personas con suplementos alimenticios y que la ampliación de entre dos mil y tres mil lugares más se gestiona ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas a solicitud de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, previo estudio socioeconómico y lineamientos.

Señaló que el cierre de 2026 se realiza de forma intensa con programas abiertos al público en general, como cemento, impermeabilizante, pintura y tinacos, que se tramitan en la coordinación municipal en sinergia con el ayuntamiento.

Destacó que para 2027 se iniciará desde el 1 de enero con acciones en beneficio de la población, con la continuidad del programa alimentario, los programas de materiales y los descuentos de la tarjeta La Mera Mera.

Dijo que, la tarjeta otorga 50 por ciento de descuento en derechos vehiculares, placas, licencias y trámites del Registro Civil realizados en recaudación, además de convenios educativos para familias de titulares.