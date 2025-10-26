Jóvenes talentos del boxeo se unen en evento benéfico en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La reconocida pugilista a nivel internacional Edna "La Hielera" Maltos, originaria del municipio de Múzquiz, anunció la realización de una función de box con causa para el próximo 8 de noviembre en esta ciudad.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a un joven conocido cariñosamente como "Chinito" Coronado, quien necesita reunir cerca de 110 mil pesos para someterse a una operación médica.

Maltos explicó que la función contará con la participación de boxeadores provenientes de diversas ciudades como Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Frontera y Eagle Pass, lo que le dará al evento un carácter especial y de gran nivel competitivo.

"Queremos que la gente nos apoye, que asistan a dicho evento, pues se trata de una función de box diferente con 20 peleas, 17 por cinturón y 5 o 6 de exhibición", expresó la deportista.

Además, jóvenes talentos locales también se sumarán a la cartelera, entre ellos alumnos entrenados por la propia Edna Maltos, así como por Héctor "El Torito" Piña y Erik Estrada de Palaú asistiendo también "Potro" Estrada de la ciudad de Monclova como juez y, probablemente la presentación profesional de un boxeador de Sabinas de nombre Diego López.

La intención es que la ciudadanía conozca y respalde a los nuevos exponentes del boxeo, quienes han demostrado disciplina y compromiso en su preparación.

La iniciativa busca no solo apoyar a "Chinito" Coronado en su tratamiento médico, sino también fomentar la solidaridad entre la comunidad a través del deporte.

La pugilista destacó que, una vez concluido el evento, el joven podrá obtener su cita médica para atender las diversas enfermedades que lo aquejan.

Con esta función de box con causa, Múzquiz se convierte en ejemplo de unión y empatía, demostrando que el deporte puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas.

Por lo anterior, la invitación está abierta a toda la ciudadanía para que se sumen a esta noble causa y disfruten de una noche de boxeo con propósito, evento a realizar en el Gimnasio "HM Gym" ubicado sobre la calle Santa Rosa.

El costo por entrada general será de 50 pesos y el espectáculo iniciará a partir de las 19:00 horas, el día sábado de la próxima semana, destacó la entrevistada.