Cenas navideñas: Fundación Bravitos de Corazón apoya a familias en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fundación Bravitos de Corazón reafirma su compromiso con las causas sociales al impulsar actividades de convivencia y apoyo en distintos sectores de la comunidad. Entre ellas destacan las tradicionales posadas navideñas organizadas en instituciones educativas, colonias populares y en colaboración con otras fundaciones, con el objetivo de llevar alegría y unión a las familias sabinenses.

Brenda Lira Samaniego, representante de la fundación, informó que recientemente se realizó una aportación en especie y económica para la celebración de niñas y niños con capacidades diferentes de la Fundación Movimiento Sofía. Asimismo, se entregaron piñatas y dulces a pequeños del barrio 1 de la Villa de Agujita, fortaleciendo el espíritu festivo y la solidaridad en estas fechas decembrinas.

La presidenta de la fundación, Claudia Andrade Bernal, ha encabezado las acciones de apoyo que se extienden a sectores sociales, instituciones educativas y diversas organizaciones. Bajo su liderazgo, se han atendido solicitudes de ayuda que han recibido respuesta positiva, consolidando la confianza de la comunidad en la labor altruista de Bravitos de Corazón.

Estas actividades forman parte de un esfuerzo constante por generar espacios de convivencia y respaldo a quienes más lo necesitan. La fundación ha establecido lazos de hermanamiento con otras organizaciones sociales, lo que ha permitido ampliar el alcance de sus programas y multiplicar los beneficios para distintos grupos de la población.

De igual manera, se reiteró la preparación de las cenas navideñas que año con año se entregan a familias de escasos recursos en el municipio de Sabinas. Con ello, Bravitos de Corazón busca no solo brindar alimento, sino también esperanza y unión en una temporada que simboliza compartir y fortalecer lazos comunitarios.