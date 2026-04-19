Colaboración entre DIF Estatal y Fundación Bravitos de Corazón en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La Fundación Bravitos de Corazón agradeció la visita de la coordinadora del sistema DIF Estatal en la región carbonífera, Zaide Habib Castillo, a quien se le explicó la misión del comedor comunitario que opera la organización.

Cada fin de semana, el comedor comunitario reparte cientos de platillos a personas de escasos recursos de la región. Además, la fundación lleva alimentos a personas que se encuentran postradas y que, por su condición, no pueden acudir al sitio a recibir el apoyo.

Claudia Andrade Bernal, presidenta de la Fundación Bravitos de Corazón, agradeció la visita de la funcionaria estatal y se comprometió a continuar realizando acciones en beneficio de los ciudadanos. Señaló que el trabajo de la fundación va en sintonía con los programas de apoyo social que realiza el sistema DIF Estatal.

Andrade Bernal resaltó el trabajo que realiza Zaide Habib Castillo al frente de la coordinación regional del DIF, reconociendo su cercanía con las organizaciones civiles que atienden a sectores vulnerables.

La Fundación reiteró que mantendrá su labor asistencial, fortaleciendo la coordinación con las instancias gubernamentales para ampliar el impacto de los apoyos a quienes más lo necesitan en la región carbonífera.