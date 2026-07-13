Mejoras en el Asilo San Judas Tadeo benefician a residentes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) Alí Adrián de la Fuente Gaytán, Ejecutivo de la Institución en las regiones Centro, Carbonífera y Norte, visitó el Asilo de Ancianos "San Judas Tadeo" para supervisar la conclusión del proyecto de entrega de equipamiento destinado a mejorar las condiciones de vida de sus residentes.

Durante el recorrido por el inmueble, edificado en el año 1987, el representante de la Fundación constató la instalación de mobiliario y equipo adquirido mediante un proyecto presentado por el patronato del asilo, entre ellos sillas para jardín, mesas para el comedor, refrigerador y un boiler, en beneficio de los 13 adultos mayores que habitan el lugar.

Alí Adrián de la Fuente Gaytán fue recibido por el presidente del Patronato del Asilo, Jesús Ramos Jiménez, y su familia, quienes agradecieron el respaldo otorgado por la Fundación al destacar que estas acciones permiten brindar una atención más digna y mejores condiciones de bienestar a los adultos mayores.

El patronato recordó que, a través de las convocatorias de la Fundación, el año pasado también se obtuvo apoyo para la instalación de paneles solares y la adquisición de enseres domésticos, entre ellos aires acondicionados, así como equipos de lavado y secado de ropa aunado a la solvencia de nómina de personal.

En conjunto, la inversión destinada al equipamiento del asilo supera los 400 mil pesos, de los cuales 187 mil pesos corresponden a la aportación realizada a través de este segundo proyecto para fortalecer la infraestructura y los servicios del inmueble.

La Fundación del Empresariado Coahuilense opera con recursos provenientes de un porcentaje del Impuesto Sobre Nómina (ISN), aportado por empresarios del estado y de la Región Carbonífera, con el propósito de impulsar proyectos de beneficio social.