Héctor Miguel García Falcón toma protesta como precandidato en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante la militancia priista, el ingeniero Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" tomó protesta como precandidato a la Diputación Local por el VI Distrito Electoral encabezando la Alianza Ciudadana por la seguridad PRI-UDC.

El acto se realizó la tarde del viernes en presencia de autoridades del Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila, quienes respaldaron su aspiración política.

El evento contó con la asistencia de Gabriel Elizondo Pérez, representante del PRI Coahuila; Francisco Tobías Hernández, delegado regional del instituto político; Miguel Ángel Leal Reyes; Luis Fernando Santos Flores, líder del comité municipal del tricolor en Múzquiz; Federico Quintanilla Riojas; Jesús Guerrero García y Jesús María Montemayor Garza. Todos ellos acompañaron al precandidato en este arranque de lo que será su proceso rumbo a la elección del 7 de junio.

En su mensaje, García Falcón agradeció la confianza conferida por el partido y aseguró estar listo para dar la batalla electoral. "Mi compromiso es con ustedes, con el partido y con los principios que emanan de la Revolución Mexicana, que buscan la justicia social y la democracia", expresó, dejando en claro que su campaña se basará en propuestas y cercanía con la ciudadanía.

El precandidato destacó que recorrerá cada rincón del distrito, desde secciones y barrios hasta colonias, minerales y ejidos, llevando un mensaje claro sobre por qué el PRI representa la mejor opción dentro del Distrito VI para municipios como Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Sierra Mojada, Ocampo y Múzquiz.

Subrayó que será una campaña de territorio, ideas y compromiso con la gente.

Finalmente, García Falcón aseguró que junto con su compañero de fórmula, Pepe, entregarán "alma, vida y corazón" en una campaña que buscará convencer a la ciudadanía con propuestas sólidas y trabajo cercano.

Con ello, reafirmó su disposición de representar a la militancia priista y a los habitantes del Distrito en mención en la próxima contienda electoral.