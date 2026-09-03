Laura Jiménez Múzquiz supervisa mejoramiento de campos de béisbol

Múzquiz, Coah.– Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y brindar espacios dignos a los atletas de las comunidades, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez supervisó los trabajos de mejoramiento que se realizan en los campos de béisbol de Minas La Florida.

Durante el recorrido, la presidenta municipal estuvo acompañada por la regidora Maricela García y el director de Fomento Deportivo, Profr. Gerardo Múzquiz Loo, con quienes constató los avances de las labores realizadas en el campo de béisbol de la Sección 205 y el campo de béisbol "La Rulla".

En el campo de la Sección 205 se efectuaron trabajos de limpieza, nivelación y retiro de escombro, mientras que en el campo "La Rulla" se realizaron labores de limpieza, nivelación y acondicionamiento del área de estacionamiento, acciones que permitirán mejorar las condiciones para los entrenamientos y encuentros deportivos.

"Para nosotros es muy importante que nuestros deportistas tengan espacios dignos donde puedan practicar y convivir. El deporte nos ayuda a formar mejores ciudadanos, fortalece a nuestras familias y mantiene unidas a nuestras comunidades. Vamos a seguir trabajando y atendiendo las necesidades de nuestros campos deportivos", señaló la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Los trabajos forman parte de las acciones que impulsa la administración municipal para recuperar, mantener y mejorar los espacios deportivos, atendiendo las necesidades de los diferentes equipos y ligas que desarrollan sus actividades en el municipio.

En Minas La Florida se impulsa particularmente la práctica del béisbol a través de la Liga Municipal de Béisbol "Juan García Espinoza", en la que participan equipos como Marlins de La Florida, Marlins Jr. de La Florida, Mineros de Barroterán, Pericos de San Alberto, Bravos de Sabinas, Pioneros de Minas La Luz, Cachorros de La Florida, Máquina Verde de Esperanzas y Veteranos de los 60´s de Barroterán.

La organización de esta liga cuenta con la participación de Rolando Soto Medellín, Anuar Ricardo Soto Alcalá, Juan García García y Jesús Clemente Lozano Rodríguez, quienes contribuyen al desarrollo y promoción del béisbol en la región.

Por su parte, el director de Fomento Deportivo, Profr. Gerardo Múzquiz Loo, destacó que se continuará trabajando de manera coordinada con los deportistas, equipos y directivos para atender las necesidades de los espacios deportivos.

La alcaldesa refrendó que su administración continuará impulsando acciones que permitan que niñas, niños, jóvenes y adultos tengan acceso a instalaciones adecuadas para practicar deporte.

Con más y mejores espacios deportivos, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa trabajando por el bienestar, la convivencia y el desarrollo de sus comunidades.