Laura Jiménez presentará su Informe de Gobierno en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante gira de trabajo por el municipio de Múzquiz, el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, destacó que asistirá al Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez.

Reiteró su compromiso de acompañar a presidentas y presidentes municipales de todas las regiones de Coahuila, como parte de su política de cercanía y coordinación con los gobiernos locales.

Cabe señalar, el Primer Informe de la edil, será el 10 de diciembre en esta localidad.

Detalles del Primer Informe de Gobierno de Laura Jiménez

Por otra parte, informó que, ya fue presentado ante el Congreso del Estado el presupuesto destinado al sector salud para el próximo año. "Viene algo muy bueno", adelantó, sin ofrecer mayores detalles, pero asegurando que se trata de una inversión significativa que impactará positivamente en la atención médica de los coahuilenses.

Con ello, se destaca, la importancia de fortalecer el sistema de salud como una vía directa para mejorar la calidad de vida de la población.

"El tema de la salud es muy importante porque si mejoramos la salud, mejoramos la calidad de vida de nuestra gente", expresó el mandatario estatal ante medios de comunicación y ciudadanos.

Anuncio de nuevo hospital en Múzquiz por el gobernador

En el marco de su visita al Pueblo Mágico de Múzquiz, Jiménez Salinas anunció que la llegada de un hospital de primer mundo al municipio de Múzquiz, se sumará a la oferta de salud pública ya existente en la Región Carbonífera.

"Esto nos fortalece como municipio y como región, sumándose a los grandes proyectos que hemos venido haciendo en esta cuenca como en todo Coahuila", afirmó.

El gobernador subrayó que Coahuila atraviesa una etapa de consolidación como referente nacional, gracias a una estrategia de desarrollo que contempla nuevas áreas de oportunidad.

"Estamos viviendo una época donde Coahuila es un gran referente nacional, hay más áreas de oportunidad, más cosas por hacer, ya las tenemos planeadas y las vamos a detonar para el próximo 2026", señaló.