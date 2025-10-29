Alcaldesa de Múzquiz supervisa trabajos de mejora en Rancherías

Múzquiz, Coah.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez acudió al mineral de Rancherías para supervisar los trabajos de colocación de tierra colorada y raspado de calles, realizados en atención a las solicitudes de las y los habitantes de la comunidad, con el propósito de mejorar la movilidad y el bienestar de las familias.

Las labores se llevan a cabo en las calles Mario Fernández, Guanajuato, Benito Juárez, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sauz, Álamo, Solidaridad, Olga Montelongo y Prof. María del Castillo, donde se mejora la superficie de rodamiento para favorecer el tránsito seguro.

Los vecinos de Rancherías solicitaron el apoyo para el arreglo de calles con tierra colorada, a lo cual el Gobierno Municipal dio respuesta, reafirmando el compromiso de atender de manera directa las necesidades de cada comunidad.

El Gobierno Municipal continuará trabajando para ofrecer mejores condiciones de vida a todas las familias de Múzquiz.