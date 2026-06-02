Acciones de salud en Múzquiz: fumigación contra el dengue

Realizan acciones de fumigación y abatización en Estación Barroterán para prevenir el dengue.

El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas, llevó a cabo este día acciones de fumigación y abatización en el mineral de Estación Barroterán, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vector, como el dengue.

Acciones de la autoridad

Durante la jornada se realizaron labores de fumigación en diversas calles, instituciones educativas y algunos domicilios de la comunidad, fortaleciendo las medidas preventivas para proteger la salud de las familias de este mineral.

Detalles confirmados

Estas acciones forman parte de las estrategias de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos, contribuyendo a reducir riesgos para la población y a mantener entornos más seguros y saludables.

Asimismo, se agradece la colaboración de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y de las áreas de coordinación que contribuyeron a la difusión de estas actividades entre la población, permitiendo una mayor participación y concientización de los habitantes.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud para fortalecer las acciones preventivas en beneficio de toda la comunidad.