Saltillo da la bienvenida a nueva generación de cadetes de la Policía

Saltillo, Coah.- Al dar la bienvenida a la cuarta generación de cadetes de la Academia de la Policía Municipal, el alcalde Javier Díaz González señaló que la formación de los elementos está encaminada a formar parte de una de las mejores corporaciones de México, cuya labor es fundamental para mantener a Saltillo entre las ciudades más seguras a nivel nacional.

Díaz González comentó que, gracias a un trabajo coordinado entre las diferentes instancias, Saltillo es la capital más segura de México, la ciudad de más de un millón de habitantes más segura del país, así como la tercera localidad con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, a la par de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

"Estos resultados son fruto del trabajo diario, de la preparación constante y de la coordinación que mantenemos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con todas las instituciones de seguridad", comentó el alcalde Díaz González.

El edil recordó que este año se invertirán mil 100 millones de pesos para fortalecer la seguridad, en temas como equipamiento, tecnología, infraestructura y profesionalización de nuestra Policía Municipal.

En el evento de bienvenida se informó que la cuarta generación de la Academia de la Policía en la actual administración municipal está integrada por 56 cadetes: 28 hombres y 28 mujeres, quienes buscan aprobar el Curso de Formación Inicial.

Las primeras tres generaciones totalizan 146 cadetes: 79 hombres y 67 mujeres, para cumplir con la meta de ingresar 100 nuevos elementos cada año a la Policía Municipal.

Como parte del evento, el alcalde Javier Díaz recibió el guion académico, mientras que elementos de la tercera generación realizaron una demostración de los conocimientos recibidos y habilidades desarrolladas en su preparación.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde Javier Díaz González, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo brindado para fortalecer los trabajos de prevención y reacción en la ciudad.

"En la Comisaría de Seguridad refrendamos nuestro compromiso para ofrecer un servicio profesional y más cercano a la gente, siguiendo este modelo de seguridad ciudadano", afirmó Miguel Ángel Garza.

En el evento de bienvenida también estuvieron el general brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante interino del 69 Batallón de Infantería; y el capitán primero Jesús Serrano Rivas, representante de la Guardia Nacional en Coahuila.

Además, estuvieron presentes los regidores Mario Mata Quintero y Eduardo Medrano Aguirre, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la directora de la Academia de la Policía, Diana Estrada Hernández; el director de la Policía y Tránsito Municipal, Simón Pérez Saldaña; y el director del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Garza Hernández.