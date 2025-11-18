Laura Patricia Jiménez Gutiérrez impulsa la regularización de patrimonio en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme propósito de seguir apoyando a las familias en la regularización de su patrimonio, el Gobierno Municipal de Múzquiz llevó a cabo este 18 de noviembre el sexto módulo de escrituración, en coordinación con CERTTURC.

El evento se realizó en el Auditorio Municipal y congregó a decenas de ciudadanos interesados en acceder a servicios de escrituración a bajo costo.

La jornada fue organizada por el Departamento de Tenencia de la Tierra, como parte del convenio firmado con el Gobierno del Estado, que busca facilitar el proceso de escrituración para las familias muzquenses.

Esta iniciativa ha permitido que más ciudadanos puedan avanzar en la obtención de certeza jurídica sobre sus viviendas, fortaleciendo así su seguridad patrimonial.

Encabezando el evento estuvo la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, acompañada por el coordinador regional de CERTTURC, Arquitecto Elier Sandoval Fernández, así como Federico Quintanilla Riojas, Jesús Guerrero García y el ingeniero Romaldo Hernández Álvarez.

También participaron funcionarios municipales y personal del área, quienes brindaron asesoría directa a los asistentes.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la relevancia del programa: "Me da mucho gusto ver que el programa de regularización de la tenencia de la tierra está siendo aprovechado por la ciudadanía, desde el inicio de nuestra administración hemos priorizado apoyar y orientar a las familias en su proceso de escrituración", expresó.

Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo brindado para la implementación de estos módulos.

Como parte de los avances logrados en esta jornada, dos beneficiarios firmaron sus documentos de escrituración, los cuales serán enviados al Registro Público de la Propiedad.

Con ello, dieron un paso decisivo hacia la legalización de sus viviendas. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar facilitando estos trámites, con el objetivo de que más familias de Múzquiz aseguren su patrimonio de manera formal y definitiva.