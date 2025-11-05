Protsur Contrata a 50 Personas en la Región Carbonífera de Coahuila

SABINAS, COAH.- La subsecretaria del empleo en la región carbonífera Carolina Morales Iribarren, confirmó que la empresa regiomontana Protsur está ofreciendo empleos a habitantes de la región carbonífera, contratando hasta el momento a 50 personas.

La empresa busca personas dispuestas a trabajar en una industria que ofrece buenas condiciones laborales. Entre los beneficios que ofrece Protsur se encuentran hospedaje y servicios pagados, vales de despensa, transporte, y un salario competitivo que se ajusta al ritmo de trabajo. Además, los empleados contarán con todas las prestaciones de ley y seguridad social.

Las entrevistas se llevaron a cabo en las instalaciones del Servicio Estatal del Empleo, y el proceso continuará hasta el jueves. La subsecretaria de empleo destacó que ya se han enviado a trabajar a alrededor de 50 personas que completaron el proceso de selección la semana pasada. Morales Iribarren invitó a los interesados a acercarse con su documentación completa para tener la oportunidad de ser contratados.

Entre los documentos requeridos se encuentran el acta de nacimiento, número de seguro social, estado de cuenta bancario, comprobante de estudios, INE vigente, CURP y RFC. La Subsecretaría del Empleo busca brindar oportunidades para que los ciudadanos mejoren su calidad de vida y tengan acceso a empleos formales y bien remunerados.

La presencia de Protsur en la región es una muestra del compromiso del gobierno estatal para generar oportunidades de empleo y desarrollo económico en la región carbonífera. Se espera que más personas puedan aprovechar esta oportunidad y asegurarse un empleo estable y bien remunerado.