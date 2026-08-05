CANACO Sabinas promueve compras locales para regreso a clases

SABINAS, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas exhortó a la población a realizar sus compras para el próximo regreso a clases en establecimientos locales, con el objetivo de fortalecer la economía del municipio y respaldar a los comercios.

El presidente del organismo, ingeniero Guillermo Lazarín Soto, invitó a las familias a aprovechar las promociones que ofrecen los negocios locales en útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el inicio del ciclo escolar. "Queremos que la gente nos apoye consumiendo local, pues es importante", expresó el dirigente, al destacar que este tipo de compras contribuye al crecimiento de la economía y al fortalecimiento del comercio establecido.

Lazarín Soto informó que actualmente la CANACO cuenta con entre 220 y 230 socios, aunque reiteró que las puertas de la Cámara permanecen abiertas para los comerciantes interesados en incorporarse al organismo. Asimismo, señaló que ha sostenido reuniones con empresarios del sector para que se preparen ante el incremento esperado en las ventas con motivo de las Fiestas Grandes de Sabinas, uno de los eventos con mayor impacto comercial en la región.

El dirigente añadió que en los últimos meses se ha observado una mejoría en la actividad económica, impulsada por el movimiento generado en torno al sector carbonero. Indicó que, aunque uno o dos comercios cerraron a finales del año pasado, el equilibrio del comercio local se mantiene gracias a los negocios que continúan operando de manera estable.