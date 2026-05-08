Encuentran a Hombre sin signos vitales en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 44 años de edad fue localizado sin vida, hechos registrados en un domicilio ubicado sobre la calle Cruz Maltos, esquina con Félix U. Gómez, en el barrio La Piedra.

Las autoridades policiacas de diferentes corporaciones, entre ellas el Mando Coordinado de Seguridad Pública, tomaron conocimiento del caso durante la noche del jueves.

La persona fallecida respondía al nombre de Víctor Manuel N, de 44 años de edad, y fue localizado por su pareja en base a información brindada a los efectivos policiacos.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Los restos mortales fueron trasladados a un anfiteatro para practicar la necropsia de ley, procedimiento que permitió determinar las causas oficiales de la muerte y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que este es el deceso número 8 que tiene registrado la dependencia en lo que va del año.

Las autoridades exhortan a la población a buscar apoyo en caso de crisis emocionales, contando con la Línea de la Vida que está disponible las 24 horas y el 911 que canaliza emergencias.