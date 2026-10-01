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Coahuila

Ante hechos en escuela de torreón se aplicará todo el peso de la ley: manolo jiménez

Las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública mantendrán atención directa en Torreón para esclarecer los hechos.

Por Staff / La Voz - 01 octubre, 2026 - 11:59 a.m.
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      Ante los lamentables acontecimientos registrados en un plantel educativo de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad con la familia de la persona que perdió la vida, así como con las personas lesionadas y toda la comunidad educativa afectada por estos hechos.

      El mandatario señaló que Coahuila cuenta con instituciones fuertes y coordinadas que trabajan permanentemente en la prevención como primera línea de acción, pero que, ante hechos de esta naturaleza, se tiene la capacidad y la determinación de responder con toda contundencia.

      Acciones de la autoridad

      En ese sentido, reiteró que se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.

      Jiménez Salinas giró instrucciones a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública para mantener atención directa y permanente en Torreón, así como estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.

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