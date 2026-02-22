Héctor García Falcón reafirma compromiso educativo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y reconocer el compromiso del magisterio, se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta y Entrega de Nombramientos del programa Maestros Pa´ Delante, en el Auditorio Municipal de Múzquiz, con la participación de autoridades estatales, regionales y municipales, así como docentes de la Región Carbonífera.

El evento reunió a representantes del sector educativo y de gobierno, quienes destacaron la importancia de respaldar a las y los maestros como pieza clave en el desarrollo social y formativo de las comunidades.

Durante la ceremonia se realizó la toma de protesta a docentes que asumen nuevas responsabilidades dentro del programa, reafirmando su vocación, liderazgo y compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

El síndico de mayoría ingeniero Héctor Miguel García Falcón, en representación de la presidenta municipal de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió al evento y refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con la educación y el fortalecimiento del magisterio en la Región Carbonífera, destacando que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite generar mejores oportunidades para las y los estudiantes.

En el presídium participaron el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Lic. Francisco Tobías Hernández; el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Maestro Nacho Castillo Cárabes; el subsecretario de Educación Básica profesor Hugo Iván Lozano Sánchez y el subsecretario de Educación Superior, licenciado Saúl Noguerón Contreras, además de directivos y coordinadores del programa.

En su mensaje, se destacó que el programa Maestros Pa´ Delante representa más que la entrega de nombramientos, el reconocer la vocación docente y el compromiso con la educación en Coahuila, impulsando acciones que fortalecen la labor del magisterio.

Asimismo, se reiteró que en Múzquiz la educación continúa siendo una prioridad, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para generar mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes de la Región Carbonífera.

La ceremonia concluyó con un llamado a seguir trabajando en equipo, con responsabilidad y visión de futuro, para que la educación continúe siendo motor de desarrollo en el municipio y en toda la región. Porque cuando la educación avanza, avanza nuestra tierra.