Héctor Miguel García Falcón recibe respaldo en Múzquiz: gran jornada de apoyo

Múzquiz, Coah.- En una muestra de unidad y respaldo ciudadano, se llevó a cabo una gran jornada de movilización de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, donde cientos de simpatizantes, militantes del PRI-UDC y familias muzquenses refrendaron su apoyo al proyecto que encabeza Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito VI.

Durante el Megacrucero, las calles de Múzquiz demostraron la fortaleza de un movimiento que ha crecido gracias a la confianza de la ciudadanía y al trabajo cercano realizado a lo largo de la campaña.

Tras esta importante muestra de respaldo, García Falcón expresó su agradecimiento a la militancia, liderazgos, simpatizantes y ciudadanos que se sumaron a este proyecto y que durante 4 semanas llevaron sus propuestas a cada comunidad del distrito. "Mi gratitud es para cada persona que creyó en este proyecto, que caminó a nuestro lado, que tocó puertas, que compartió nuestras propuestas y que nos brindó su confianza. Este respaldo nos llena de fuerza y nos compromete a seguir trabajando por las familias de nuestra tierra", expresó.

A lo largo de la campaña, Gachupín presentó propuestas enfocadas en la seguridad, impulsar la generación de empleos, respaldar a mujeres y jóvenes, mejorar los servicios de salud, ampliar las oportunidades educativas y gestionar más infraestructura para las comunidades del Distrito VI.

El candidato destacó que el verdadero motor de este movimiento ha sido la participación ciudadana y el deseo de las familias de seguir construyendo un Coahuila fuerte, seguro y con mayores oportunidades para todos. "Hoy vemos el resultado de un trabajo realizado con el corazón, cerca de la gente y escuchando sus necesidades. Este proyecto pertenece a miles de ciudadanos que quieren seguir viendo a Coahuila avanzar con estabilidad, desarrollo y bienestar", señaló.

Asimismo, hizo un llamado respetuoso a la población para participar en la jornada electoral y ejercer su derecho al voto de manera libre y responsable el domingo 07 de junio.