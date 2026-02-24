Colegio de Bachilleres de Coahuila celebra su 19 aniversario en Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador del Colegio de Bachilleres de Coahuila para los municipios de Sabinas y Progreso, Felipe Ramos Villalobos, confirmó la celebración del 19 aniversario de la institución con actividades deportivas y culturales.

El evento de celebración se llevó a cabo en la unidad deportiva, con la participación de jóvenes de la región en un torneo interinstitucional de fútbol varonil y femenil. "Traemos alrededor de cuatrocientos diez alumnos en toda la región carbonífera activos en ocho centros de trabajo", agregó Ramos Villalobos.

El Colegio de Bachilleres de Coahuila cuenta con más de seis mil setecientos alumnos en el estado, y se ha destacado por su compromiso con la educación y la participación de los jóvenes. "Estamos avanzando bastante firme en el tema educativo, nuestros jóvenes están muy participativos y muy concentrados", dijo Ramos Villalobos.

El entrevistado resaltó que gracias a este modelo educativo, los jóvenes de comunidades alejadas de la mancha urbana o de cabeceras municipales, tienen la oportunidad de cursar la educación media superior y aspirar a continuar su preparación académica a nivel profesional.

La institución invita a todos los interesados a unirse al Colegio de Bachilleres de Coahuila. "Invitar a todo aquel que quiera pertenecer al centro de trabajo de los telebachilleres aquí en la carbonífera, estamos abiertos y listos para recibirlos", concluyó Ramos Villalobos.