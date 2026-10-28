INE invita a jóvenes de Múzquiz a obtener su credencial para votar

MÚZQUIZ, COAH.- Hermelinda Soto Ortega, vocal del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Coahuila, informó que el INE mantiene campaña anticipada para jóvenes próximos a cumplir 18 años y para renovación de credenciales con vigencia 2026.

Explicó que pueden acudir al módulo de atención ciudadana los jóvenes que estén próximos a cumplir 18 años desde el presente mes y hasta el 6 de junio del próximo año, a fin de obtener su credencial para votar y participar en las elecciones del 6 de junio de 2027.

Señaló que este trámite anticipado también permite que los jóvenes cuenten con un medio de identificación esencial para gestiones bancarias, de salud y otras, además de ejercer su derecho al voto. La fecha límite para solicitar la identificación con fotografía es el 25 de enero de 2027, por lo que llamó a aprovechar el plazo.

Indicó que también se invita a toda la ciudadanía que cuente con credencial con vigencia 2026, dato que aparece en la parte inferior del documento, a realizar su renovación correspondiente, ya que esas credenciales vencen en diciembre de este año. De igual manera, el plazo para renovar es hasta el 25 de enero.

La funcionaria precisó que el módulo del INE está actualmente ubicado en el municipio de Múzquiz, con atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, en las instalaciones del antiguo Gimnasio Municipal, donde se pueden realizar ambos trámites.

Detalló que los requisitos para los jóvenes son presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía.

De igual forma, quienes no cuenten con identificación por ser menores de edad pueden presentarse con dos testigos, familiares, amigos o conocidos que tengan credencial de elector vigente.