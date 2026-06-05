Hermeregildo Villalpando oficia misa de Corpus Christi en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde de este pasado jueves se llevó a cabo la solemnidad de Corpus Christi en la Parroquia Santa Rosa de Lima, donde el párroco Hermeregildo Villalpando Gómez ofició la misa en honor al cuerpo y la sangre de Jesucristo. La ceremonia reunió a fieles de la comunidad en un ambiente de profunda espiritualidad y tradición católica.

Momentos antes, Ofelia Sandoval, integrante de Pastoral Familiar, acompañada de su esposo Anselmo, destacó la importancia de esta festividad que recuerda la institución de la Eucaristía un jueves, motivo por el cual se dieron a la tarea de adornar el interior del templo para la misa.

Además, subrayó que este año la conmemoración tuvo un significado muy especial al recordar también el Centenario de los 12 mártires de la Guerra Cristera.

Como parte de la solemnidad, los asistentes recibieron las reliquias de los mártires; colocaron, además, dentro de la parroquia 3 altares, uno de ellos fue destinado a elevar plegarias por la paz en Coahuila y en el mundo, reforzando el sentido de unión y esperanza que caracteriza esta celebración.

La comunidad católica participó activamente en la misa, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas que fortalecen la fe y la identidad espiritual de la región. Los altares, cuidadosamente decorados, se convirtieron en símbolos de devoción y compromiso con los valores cristianos.

Finalmente, la solemnidad de Corpus Christi en la Parroquia Santa Rosa de Lima fue considerada un momento de reflexión y renovación espiritual, en el que se reafirmó la fe de los feligreses y se rindió homenaje a los mártires cristeros, dejando un mensaje de paz y esperanza para toda la comunidad.

Cabe señalar, los feligreses católicos veneran Corpus Christi (el Cuerpo y la Sangre de Cristo) mediante esta solemnidad que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, el jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima Trinidad.

En la comunidad de Múzquiz, Coahuila, y en todo el país, esta fecha se conmemora con gran fervor a través de misas solemnes y procesiones donde el Santísimo Sacramento recorre las calles.