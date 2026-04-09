Gobierno Municipal rinde homenaje a Melchor Múzquiz en su natalicio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó a cabo la conmemoración del natalicio del General Melchor Múzquiz, destacado militar y político mexicano nacido el 6 de abril de 1788 en Santa Rosa, Coahuila.

La ceremonia se realizó frente al monumento erguido en memoria del general cuyo nombre en vida era José Ventura Melchor Ciriaco de Eca y Múzquiz de Arrieta, con el propósito de rendir homenaje a su legado histórico y recordar su papel en la construcción de la nación.

Durante el acto cívico, autoridades municipales realizaron una guardia de honor en memoria de Múzquiz de Arrieta, reconociendo su trayectoria y aportaciones al desarrollo del país. En la ceremonia participaron regidores del Ayuntamiento, así como el Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz y otros funcionarios locales.

Todos ellos se unieron para rendir tributo a la figura de Melchor Múzquiz, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria de personajes que marcaron la historia nacional.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de su compromiso por preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre la ciudadanía.

La conmemoración busca fomentar el respeto y reconocimiento hacia quienes han contribuido a la identidad de Múzquiz y de México.

Durante la ceremonia, recordaron que, recordar al Gral. Melchor Múzquiz no solo es un acto de homenaje, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los valores de servicio, patriotismo y liderazgo que caracterizaron su vida, y que continúan siendo ejemplo para las nuevas generaciones.