Óscar Ríos lidera limpieza y bacheo en Nueva Rosita

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En línea con la visión de trabajo cercano y de resultados que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabeza una estrategia permanente de limpieza de lotes baldíos, bacheo y atención directa a la ciudadanía en Nueva Rosita, la cual se desarrolla de manera simultánea en distintas colonias del municipio.

Como parte de estas acciones, cuadrillas municipales intensifican la limpieza urbana en Nueva Rosita, realizando el retiro de basura, escombro y maleza en predios abandonados, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, mejorar el entorno y recuperar espacios en beneficio de las familias.

En cuanto a infraestructura, continúan los trabajos de bacheo en colonias de Nueva Rosita, atendiendo reportes ciudadanos y priorizando vialidades con mayor tránsito, lo que permite mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

De manera paralela, se fortalece la atención ciudadana en Nueva Rosita, mediante recorridos encabezados por el alcalde, quien mantiene el contacto directo con los vecinos, escucha sus necesidades y canaliza soluciones inmediatas a través de las distintas áreas del Gobierno Municipal.

Esta estrategia integral se mantiene activa en todas las colonias, con una programación constante que permite avanzar en la mejora de imagen urbana en Nueva Rosita y en la calidad de los servicios públicos, generando resultados visibles en cada sector atendido.

El trabajo coordinado entre dependencias municipales ha permitido ampliar la cobertura de atención y optimizar recursos, logrando intervenir más espacios en menor tiempo y responder de manera eficiente a las solicitudes de la población.

Con estas acciones, el alcalde Óscar Ríos Ramírez mantiene una política de cercanía real con la ciudadanía, impulsando un gobierno presente en territorio, que atiende, resuelve y avanza de manera constante en la transformación de Nueva Rosita.