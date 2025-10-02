Detenido en EE. UU. Adolfo N por muerte en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Adolfo N persona señalada como presunto responsable de la muerte de un joven identificado como Yoshio, tras hechos ocurridos en esta ciudad, fue detenida en la Unión Americana, donde enfrenta cargos por un delito distinto.

La información fue confirmada por el licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado en el destacamento Carbonífera, quien detalló que el proceso judicial en Estados Unidos impide, por el momento, que el imputado sea trasladado a México para responder por los cargos que se le atribuyen en territorio coahuilense.

El delito que se le imputa al individuo es homicidio doloso en esta ciudad, luego de que presuntamente privara de la vida a Yoshio, un joven con discapacidad mental.

El caso ha generado consternación entre la comunidad de Nueva Rosita, que exige justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

Las autoridades mexicanas han señalado que será hasta que el acusado enfrente y concluya el proceso legal en Estados Unidos, cuando se inicien las gestiones necesarias para su extradición.

La Fiscalía en Coahuila ya prepara la documentación correspondiente para que el individuo sea remitido y enfrente las consecuencias legales en esta región.

Mientras tanto, la familia de la víctima y colectivos ciudadanos continúan exigiendo que se agilicen los trámites internacionales para que el presunto responsable sea juzgado por los hechos lamentables, dejando una profunda herida en los deudos.