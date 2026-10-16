El Hospital General Nueva Rosita celebra 65 años de servicio a la comunidad

NUEVA ROSITA, COAH.- El Hospital General Nueva Rosita celebró el 65 aniversario de su fundación; personal del nosocomio atestiguó el evento realizado en esta ciudad, informó al respecto el licenciado Horacio Legazzpi Sustaita.

El entrevistado señaló que cumplir 65 años es demasiado importante, pues el Hospital General ha sido una institución que durante cuatro décadas y media ha tratado de llevar salud a todas las familias de la región, por lo que es una gran satisfacción poder aportar con todo el personal de enfermeros, médicos, administrativos e intendencia enfocados en apoyar la salud de los pacientes.

Indicó que, a medida que han pasado los años, la infraestructura ha mejorado mucho, al igual que las instalaciones, el equipo médico y el personal humano.

Destacó que estos últimos años el Gobierno del Estado ha estado aplicando recursos en el hospital y agradeció el apoyo del gobernador ingeniero Manolo Jiménez Salinas, de su gente y de su equipo de trabajo, que constantemente los apoyan en todos los rubros.

Durante el evento protocolario, donde se contó con la presencia de autoridades municipales, empresarios y médicos, se informó que actualmente en el hospital laboran 150 personas, quienes día a día aportan su mejor desempeño para atender a la ciudadanía.

Finalmente recordó que en estos últimos años el hospital ha sido reconocido por las Jornadas de Salud que efectúan, como operaciones de cataratas y reemplazos de rodilla y cadera, con gran apoyo del Mandatario Estatal y el Patrimonio de la Beneficencia Pública.