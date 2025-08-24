Hugo Alejandro Sandoval Elizondo Contribuye con Tratamiento Infantil

NUEVA ROSITA, COAH.- El Club Rotario de la ciudad expresó su más sincero agradecimiento a Hugo Alejandro Sandoval Elizondo por su generosa donación de más de 100 pares de zapatos ortopédicos destinados a niñas y niños diagnosticados con pie plano. Esta donación se enmarca en el programa 'Detección y tratamiento oportuno de pie plano infantil' y beneficiará a decenas de familias que podrán acceder a calzado especializado para mejorar la movilidad y prevenir complicaciones futuras en sus hijos.

El Club Rotario destacó que esta donación es un gesto solidario que permitirá transformar vidas y construir un futuro más saludable para la niñez de Nueva Rosita. Los zapatos ortopédicos donados son fundamentales para el tratamiento y la prevención de problemas de pie plano en niños, lo que puede mejorar significativamente su calidad de vida.

La entrega de estos zapatos ortopédicos no solo representa un apoyo material, sino también un mensaje de esperanza y de acción conjunta en favor de la niñez. El Club Rotario Nueva Rosita Centenario mantiene firme su compromiso de trabajar unidos en beneficio de la comunidad y agradece la generosidad de Hugo Alejandro Sandoval Elizondo por su contribución a esta noble causa.

La donación de Sandoval Elizondo es un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para apoyar a aquellos que más lo necesitan. El Club Rotario Nueva Rosita Centenario continuará trabajando para mejorar la vida de los niños y niñas de la región, y agradece el apoyo de personas generosas como Hugo Alejandro Sandoval Elizondo.

Con esta donación, el Club Rotario Nueva Rosita Centenario reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la niñez, y espera que este gesto inspire a otros a sumarse a esta noble causa.