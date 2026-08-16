Laura Jiménez Gutiérrez firma convenio con IEEA en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reconoció el trabajo coordinado con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) en beneficio de personas que buscan continuar y concluir su preparación académica.

La edil destacó la importancia del convenio firmado el pasado viernes y señaló que su administración tiene interés en que los habitantes de Múzquiz aprovechen las oportunidades educativas disponibles para continuar preparándose.

"Es una oportunidad muy importante que les traerá mucho beneficio", expresó, al exhortar a los ciudadanos a acercarse a las coordinaciones correspondientes para recibir orientación sobre el proceso de inscripción al IEEA y concluir sus estudios de primaria o secundaria.

Jiménez Gutiérrez señaló que Múzquiz cuenta con espacios municipales que pueden ser utilizados para desarrollar los cursos y atender a la población, entre ellos la Casa de la Cultura y áreas disponibles en algunas coordinaciones.

Agregó que, tras dialogar con el ingeniero Jaime Bueno Zertuche, director del instituto estatal, se estableció que el municipio mantiene las puertas abiertas para facilitar instalaciones y contribuir a que estos espacios sean aprovechados en beneficio de quienes desean continuar con su preparación educativa.

Por otra parte, en relación con la campaña de Canje de Armas, realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con apoyo de la Administración Municipal 2025-2027, la alcaldesa informó que hace algunos días estuvieron en Minas de Barroterán poniendo en marcha esta jornada por espacio de 2 o 3 días y, posteriormente, las acciones se trasladaron a la cabecera municipal de Melchor Múzquiz.

La alcaldesa exhortó a la ciudadanía a entregar armas de fuego y otros artefactos para prevenir accidentes e incidentes dentro de los hogares.

Destacó que las personas que acudan a entregar armas de fuego o bien otros artefactos no serán investigadas ni cuestionadas sobre la forma en que los obtuvieron, debido a que el objetivo de la campaña es recolectarlos para su posterior destrucción por parte de la SEDENA.