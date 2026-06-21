Impacto del bullying en la salud mental de adolescentes en Coahuila

El bullying en instituciones educativas es una de las principales causas de intentos de suicidio en menores, adolescentes y jóvenes de la Región Carbonífera, advirtió la doctora y terapeuta Lorena Patricia Sáenz Menchaca.

La especialista explicó que la presión del grupo escolar por pertenecer lleva a los adolescentes a prácticas de riesgo con tal de ser aceptados. La necesidad de encajar provoca que inicien con autolesiones en brazos y piernas, conductas que pueden escalar al consumo de drogas y, en casos graves, a la ideación suicida.

"El adolescente adolece de madurez en la toma de decisiones. Su personalidad está en transición y eso los vuelve más vulnerables", señaló la doctora.

Sáenz Menchaca indicó que la incidencia de bullying en la Región es alta y su impacto depende de la personalidad de cada joven. Factores como soledad, padres ausentes emocionalmente o que solo cumplen como proveedores, pero sin presencia ni escucha activa, agravan el problema.

"Muchas de las veces se cree que, con dar sustento se cumple, pero el rol de padre y madre es estar, escuchar, comprender. Hoy en día, eso lo hacen a un lado", puntualizó.

A nivel nacional, Coahuila se ubica entre los cinco primeros lugares en suicidios consumados, intentos e ideación suicida, reveló. Ante el panorama, reconoció el trabajo del Gobierno Estatal por capacitar no solo a profesionales de la salud, sino también a docentes, con cursos gratuitos y de primer nivel para detectar y atender estos casos.

La terapeuta subrayó que el siguiente paso es llegar a las familias. "Ya abarcamos a maestros y personal de salud. Ahora sigue con los padres. Nos toca en cada municipio hacer equipo con los docentes, porque la incidencia de suicidios en Coahuila es grande", concluyó.