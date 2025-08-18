Impacto en la comunidad: adiós al emblemático Río Cinema

Este lunes, transeúntes que recorrían la avenida López Mateos se detuvieron ante un mensaje que, más que palabras, parecía una despedida cargada de historia y nostalgia. En la marquesina del emblemático Río Cinema, antes conocido como Cine Chapultepec, se leía: "Gracias Nueva Rosita 1962–2025".

El anuncio, breve pero contundente, ha generado una oleada de reacciones entre los habitantes de la región. En medio de una crisis económica que ha obligado a decenas de comercios locales a cerrar sus puertas, el aparente adiós del cine representa mucho más que la pérdida de una sala de exhibición: es el cierre de un capítulo cultural que por más de seis décadas formó parte del tejido social de Nueva Rosita.

Desde hace meses, tanto el recinto de Nueva Rosita como su sede en Sabinas han enfrentado dificultades económicas. La baja afluencia de público, sumada a los estragos que dejó la pandemia -cuando el cine tuvo que cerrar temporalmente-, ha debilitado su operación al punto de lo que hoy parece un cierre definitivo.

En redes sociales, usuarios expresan su tristeza y se preguntan si el Río Cinema apagará sus reflectores para siempre. "Es como si nos quitaran una parte de nuestra infancia", escribió una usuaria en Facebook. Otros recuerdan las matinés, los estrenos esperados y las tardes familiares entre sus butacas.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la administración del cine, el mensaje en la marquesina parece hablar por sí solo. En una ciudad que lucha por mantenerse a flote, la despedida del Río Cinema se suma a una lista de pérdidas que, más allá de lo económico, duelen en lo emocional.

Por ahora, Nueva Rosita observa en silencio el telón caer sobre uno de sus escenarios más queridos.