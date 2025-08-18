Comunidad de Sabinas se une en búsqueda de joven desaparecido

La desaparición de Ricardo Gabriel Pérez Ayala, un joven de 30 años con domicilio en la colonia Sarabia, ha generado preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a difundir su caso a través de redes sociales en busca de apoyo y pistas sobre su paradero.

Fue su madre, María Beatriz Pérez Ayala, quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales. La mujer, residente de Monterrey, Nuevo León, expresó su angustia y pidió la colaboración de la ciudadanía para obtener información que ayude a localizarlo. Este viernes, María Beatriz acudió personalmente a Sabinas con la intención de visitar a su hijo, pero al no encontrarlo, decidió acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia formal.

La madre del joven señaló que desconoce desde cuándo su hijo está desaparecido, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seres queridos. A pesar de los esfuerzos por contactarlo y buscarlo en distintos puntos de la ciudad, hasta el momento no se tienen indicios claros sobre su ubicación.

Durante su declaración ante las autoridades, María Beatriz reveló que su hijo es adicto a las drogas, y que algunas personas le informaron que podría estar detenido. Sin embargo, tras buscarlo en diversas instituciones de seguridad, no logró encontrarlo, lo que ha intensificado su preocupación.

La comunidad de Sabinas se ha mostrado solidaria ante el caso, compartiendo la información en redes sociales y ofreciendo apoyo a la familia. Se espera que con la denuncia formal se activen los protocolos de búsqueda y se intensifiquen los esfuerzos para localizar a Ricardo Gabriel Pérez Ayala.