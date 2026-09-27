Alcalde y líderes priistas apoyan la campaña del testamento en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah. - La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) impartió en la Región Carbonífera una plática sobre la importancia de realizar testamento, dirigida a integrantes de la CNOP y a priistas, informó la secretaria general, maestra Delia Siller.

Dicho evento se realizó en las instalaciones de la Infoteca, a donde asistió el alcalde Óscar Ríos Ramírez, además de la líder del comité del PRI, licenciada Laura Luz Pérez Castro, entre otras distinguidas personalidades.

La dirigente explicó que la actividad se realiza con los municipios de Juárez, Progreso, Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas como sede y tiene como objetivo evitar heredar problemas y dejar definidos los bienes que las familias han logrado con el tiempo.

Señaló que el gobernador sostuvo hace unos días una plática con todos los notarios del estado de Coahuila y los invitó a sumarse al programa "Mes del Testamento" que, originalmente, es en septiembre y que fue extendido hasta noviembre.

Delia Siller destacó que el testamento es relevante aunque se tenga solo una casa, pues al interior hay objetos con valor sentimental invaluable que, si no se asignan, generan conflictos entre familiares.

Indicó que en estas pláticas participan todos los notarios del estado, quienes aclaran dudas muy particulares, y que el PRI, a través de la CNOP, las lleva a todo el territorio, con actividades ya realizadas en Acuña, Francisco I. Madero, Saltillo, Arteaga, Ramos y colonias de Torreón, donde en una primera sede acudieron 150 personas.

Finalmente, puntualizó que el testamento es un acto personalísimo que ahora solo requiere documento oficial y que en México se puede testar a partir de los 16 años y en Coahuila desde los 14 años, lo que cobra relevancia ante jóvenes que generan recursos como youtubers o influencers y ante casos de fallecimientos a temprana edad.