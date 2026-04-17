Inauguran Expoasis Ganadera Múzquiz 2026

Melchor Múzquiz, Coahuila. En medio de un ambiente cargado de tradición, identidad y orgullo ganadero, este jueves se llevó a cabo la esperada inauguración de la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026, evento que marca el inicio de una de las festividades más emblemáticas del municipio.

La jornada inaugural estuvo enmarcada por momentos solemnes y de gran significado, comenzando con la bendición de inicio de actividades a cargo del presbítero Jesús de Leon Alvarado, quien encomendó el evento al bienestar, la prosperidad y la unión de la comunidad.

Posteriormente, se realizó el acto simbólico del corte de listón, encabezado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la importancia del sector ganadero como pilar económico y cultural de la región.

Acompañando este significativo momento, se contó con la presencia de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Múzquiz; Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila; y Apolinar Guajardo Falcón, anfitrión del evento.

Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la feria, constatando el esfuerzo y la organización de los productores locales, para posteriormente compartir un brindis en la palapa principal, dirigido por el líder ganadero Apolinar Guajardo Falcón, quien reconoció la unidad del gremio y la relevancia de este encuentro anual.

La noche avanzó hacia uno de los momentos más esperados: la ceremonia de coronación de la reina de la Expoasis Ganadera 2026, realizada en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local ante aproximadamente 200 invitados, bajo un ambiente vaquero que reflejó la esencia del evento.

En un acto lleno de emotividad, se llevó a cabo la transición de la corona, donde, en representación de la reina saliente, se compartieron palabras de agradecimiento que resonaron entre los asistentes:

"Muchas gracias a mi familia ganadera por este gran año, por su apoyo incondicional y por cada momento vivido con tanto orgullo... Me siento honrada de haber representado a esta tierra tan especial, que llevo en el corazón".

Uno de los instantes más significativos fue la entrega del fuete y la corona, realizada por Jimena Salinas en representación de Isabella Salinas, simbolizando la continuidad de una tradición que fortalece la identidad de Múzquiz.

La ceremonia contó también con la presencia de figuras destacadas como representantes del sector turístico, autoridades rurales y el representante de la tribu Kikapú en México, reforzando el carácter incluyente y cultural del evento.

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Con una temperatura cálida que rondó los 35 grados, pero con un ambiente aún más encendido por el entusiasmo de los asistentes, la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026 arrancó oficialmente, consolidándose como un espacio de encuentro, tradición y desarrollo económico.

Así, entre aplausos, música y espíritu vaquero, Múzquiz reafirma su identidad ganadera y abre sus puertas a días de celebración que honran su historia y proyectan su futuro.