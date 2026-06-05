Diego Garduño informa sobre cateos en la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, se posiciona en el segundo lugar estatal en diligencias de cateos, informó el licenciado Diego Garduño Guzmán, responsable de las Agencias Investigadoras del Ministerio Público y de las corporaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en esta cuenca.

De acuerdo con el reporte oficial, a la fecha se han realizado 51 cateos en los municipios que integran la región, con la participación de autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.

El delegado destacó que la estrategia incluye la realización de mesas de trabajo en atención a la población, lo que ha permitido obtener resultados concretos como los cateos. Señaló que la finalidad es fortalecer la seguridad de las familias de la Región Carbonífera mediante operativos conjuntos.

Asimismo, subrayó que, las acciones continuarán en curso, teniendo como objetivo principal salvaguardar la integridad de las familias, especialmente de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, quienes representan sectores vulnerables ante la inseguridad.

Finalmente, Garduño Guzmán puntualizó que, en algunas de estas diligencias se ha logrado la detención de personas vinculadas a actividades ilícitas, así como el aseguramiento de narcóticos, lo que reafirma el compromiso de las autoridades en mantener un Coahuila seguro y en orden, cumpliendo con las estrategias en materia de seguridad, implementadas por el Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez.