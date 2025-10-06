Laura Jiménez Gutiérrez lidera inicio del Torneo Infantil Menor en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Fomento Deportivo a cargo del profesor Gerardo Múzquiz Loo y el presidente de la liga, profesor Jesús Aguilar, llevó a cabo la inauguración del Torneo Infantil Menor en la Macro Plaza de Múzquiz.

Durante el evento participaron diversos equipos en las categorías infantiles, entre ellos: Atlético, Cachorros, Múzquiz, Liverpool, Venados, Atlético Múzquiz, Barcelona, Bayer, Guerreros y River. En la categoría Fut 7 Juvenil, participaron los equipos Átomos, Barcelona, Cosmos y Mascogos, con la presencia del cuerpo arbitral y padres de familia que se dieron cita para apoyar a los jóvenes deportistas.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia del deporte en la formación de la niñez y juventud muzquense, expresando su entusiasmo por la realización del torneo:

"Me da mucho gusto estar aquí hoy, viendo a tantos niños y jóvenes listos para disfrutar de este torneo de fútbol. El deporte es alegría, es amistad y unión en cada partido. Aprenderán que lo más importante no es sólo ganar, sino dar lo mejor de uno mismo, divertirse y respetar a los compañeros y rivales. Quiero agradecer a los papás, entrenadores y a todos los que han hecho posible este torneo; ustedes son un ejemplo de apoyo y compromiso con nuestra niñez y juventud. A nuestros jugadores, disfruten de cada gol, cada jugada, cada momento en la cancha, este torneo es para ustedes", mencionó la alcaldesa.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso con el fomento al deporte, la convivencia familiar y el desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.