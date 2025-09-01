Entrega de útiles escolares beneficia a alumnos en Escuela Secundaria de Coahuila

Con entusiasmo y compromiso por la educación, se llevó a cabo el arranque oficial del Ciclo Escolar 2025-2026 en la Escuela Secundaria "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", en el municipio de Múzquiz.

Durante el evento, se realizó la entrega simbólica de libros de texto gratuito y paquetes de útiles escolares, beneficiando a los 650 alumnos que iniciaron clases en esta institución.

La ceremonia contó con la presencia de la licenciada Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo en Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Junto a ella estuvieron la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y el director del plantel, profesor Jaime Castro Muñiz, quienes destacaron la importancia de este acto como parte de una estrategia estatal para fortalecer la educación básica.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez agradeció a los padres de familia por su presencia y participación activa, subrayando que su involucramiento es clave para el desarrollo académico de sus hijas e hijos.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del equipo Mejora del Gobernador, representado por Jesús Guerrero García, y del personal de la Secretaría de Educación, por garantizar la entrega de materiales escolares en toda la Región Carbonífera.

Por su parte, Cristina Amezcua transmitió el mensaje del gobernador Manolo Jiménez, quien expresó sus mejores deseos para el nuevo ciclo escolar.

Reiteró que en Coahuila la seguridad y el bienestar de las familias son prioridad, y que invertir en la educación de niñas, niños y jóvenes es fundamental para construir un futuro con más oportunidades.

El ciclo escolar 2025-2026 inició de manera simultánea en los 38 municipios del estado, con la distribución de útiles escolares y libros de texto en todas las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Esta acción no solo garantiza que los estudiantes cuenten con lo necesario para aprender, sino que también representa un apoyo directo a la economía de las familias coahuilenses.

Durante el desarrollo de dicho evento, también se contó con la asistencia de personal del Centro de Salud que representa el doctor Jorge Cervera Mata, completando esquemas de vacunación de manera simbólica.